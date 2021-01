2020. bija slikts gads. Pat briesmīgs - visādā ziņā. Neatkarīgi no visām ciešanām un bailēm, Covid-19 pandēmija ir ienesusi vēl nebijušu noguruma līmeni mūsu dzīvēs. Atceraties visas cerības, sapņus un slepenos plānus, kas mums bija aizvadītajā janvārī? Tā vietā mēs esam pavadījuši laiku, mazgājot rokas, šķībi skatoties uz citiem lielveikala apmeklētājiem un lasot ziņas, lai uzzinātu, cik konkrētajā dienā jauni inficēto ar Covid-19 gadījumi ir atklāti.

Klusu revolūciju piedzīvoja darba kultūras maiņa. Līdz vīrusa uzliesmojumam lielākā daļa priekšnieku uz darbu no mājām skatījās kā uz iespēju darbiniekiem paslinkot. Bet valstu ekonomika ir izdzīvojusi, pateicoties ātrai un samērā vienmērīgai darba pielāgošanai no birojiem uz dzīvesvietām.

"Ierastais darbalaiks no pulksten 9 līdz 17 birojā ir miris,"

medijam "The Independent" norāda Mančestras universitātes organizāciju psiholoģijas un veselības profesors Kerijs Kūpers. "Pirms pandēmijas no darbiniekiem bieži varēja dzirdēt to, ka cilvēki vēlas elastīgāku darbalaiku. Pandēmijas laikā un pēc pandēmijas uzņēmēji vēlas, lai uzņēmumi nebankrotētu, tāpēc, lai ietaupītu naudu, viņi meklē iespējas, kā samazināt birojus."