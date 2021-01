Covid-19 ⟩ Pēc Kokneses ģimenes atbalsta centra darbinieku saslimšanas inficēšanās konstatēta arī trešdaļai klientu

"Dzeguzītes" vadība uzsvērusi, ka no 21. decembra iestādē noteikta karantīna, un tiek veikti stingri piesardzības un drošības pasākumi. Gada nogalē pieci iestādes darbinieki bija veikuši Covid-19 testu, un četriem no viņiem apstiprināts Covid-19. Pašlaik viens no darbiniekiem ir izveseļojies, un arī pārējiem veselības stāvoklis esot normāls.