Ruks: Ikdienā komandantstundas kontrole ar plašiem policijas spēkiem faktiski nav iespējama

Neskatoties uz to, ka daļa sabiedrības nav ievērojusi ierobežojumus, Ruks pauda gandarījumu, ka policijai izdevās mobilizēt lielus spēkus to kontrolei. Tik lielus spēkus policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzi nebija mobilizējusi pēdējo 30 gadu laikā. Piemēram, gadu mijā valstī bija iesaistītas aptuveni 700 transporta vienības. Daudzi policisti strādāja virsstundas un bija atsaukti no atvaļinājumiem.