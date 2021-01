Re:Check ⟩ Vai Anna ir īsta jeb kā pārbaudīt Facebook profilu?

Viena no Re:Check žurnālistēm nesen saņēma draudzība saicinājumu no kādas Annas Petrovas. Annai ir arī līdzīgs profils krievu valodā. Vienīgā profila bilde ievietota pirms dažām nedēļām. Neskatoties uz to, Annai ir jau vairāk nekā divi tūkstoši draugu katrā profilā.