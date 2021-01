VIDEO ⟩ NBA aizvadītajā naktī: Adetokunbo ar varenu pirmo puslaiku sekmē "Bucks" panākumu

Adetokunbo uzvarētāju labā guva 43 punktus, realizējot 17 no 24 metieniem no spēles un "Bucks" labā gūstot 30 no 67 pirmā puslaika punktiem. Viņam arī deviņas atlēkušās bumbas un bloķēts metiens nedaudz vairāk nekā divas ar pusi minūtes pirms mača beigām, kad "Pistons" bija pietuvojusies līdz 110:118. 19 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Krisa Midltona kontā.