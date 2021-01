JKP "faktiski neapšauba" Kariņa pozīciju jautājumā par Viņķeles demisijas pieprasījumu

Politiķis uzsvēra, ka JKP respektē premjera pozīciju. "Kariņš ir kuģa kapteinis, viņam jārūpējas par to, lai kuģis peldētu pareizā virzienā. Ja viņš saprot un apzinās, ka viss nenotiek gluži tā, kā viņš to vēlētos, un ir lietas, kas prasa uzlabojumus vai restartu, tad mēs no savas puses faktiski neapšaubām Kariņa pozīciju," sacīja deputāts.