Epidemiologs: Pagājušajā nedēļā saslimstība ar Covid-19 pieauga visos Latvijas reģionos, izņemot Rīgu

"Mēs redzam, ka saslimstība pieaug faktiski visās vecuma grupās," atklāja SPKS eksperts, piebilstot, ka pieaugums bijis izteiktāks personu vecumā no 15 līdz 49 gadiem vidū. "Vienīgā vecuma grupa, kur vairākas nedēļas saslimstības pieaugums nav novērots, ir bērni," sacīja Perevoščikovs. Viņaprāt, šajā gadījumā ir līdzējis skolēnu brīvlaiks, kas palīdzēja izvairīties no savstarpējiem kontaktiem. Tāpat epidemiologs atzīmēja, ka joprojām vairums sasirgušo ir virs 50 gadiem.

Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā 50 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, 12 vecumā no 70 līdz 80 gadiem, deviņi vecumā no 80 līdz 90 gadiem un četri vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā ziņots par 722 Covid-19 pacientu nāvi.