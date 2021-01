Video ⟩ Lai bērniem palīdzētu izprast masku nēsāšanas nepieciešamību, izveidota dzīvespriecīga animācija

Skaidrojot šo nostāju, Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe, norāda, ka "mums visiem ir jāsaprot, ka pareiza sejas masku nēsāšana ikvienā vietā, kur atrodas vairāk nekā viens cilvēks, būtiski samazina risku inficēties". Turklāt cilvēki ar hroniskām saslimšanām tā savu veselību var pasargāt arī no citām saslimšanām, piebilst mediķe.

Bērni kopē pieaugušos, un, ja ģimenē masku nēsāšanu pieņem kā neatņemamu šī brīža dzīves sastāvdaļu, arī bērni jau no ļoti agra vecuma to pieņems. Kaut arī bērni ar Covid-19 slimo daudz vieglāk nekā pieaugušie, viņi var būt tā izplatīšanas avots, tāpēc, pieaugot saslimstības rādītājiem valstī, ir jāizturas ar sapratni pret drošības pasākumiem, pauž Snipe.

Kā piemēru viņa min faktu, ka ķirurgi un anesteziologi operāciju zālē, kur viņi pavada garas stundas, maskās strādā jau gandrīz simts gadus. Šajā laikā viņiem nepārtraukti ir jākoncentrējas un jāpieņem atbildīgi lēmumi, jo no tā ir atkarīga pacienta dzīvība.

Tāpat viņa atzīmē, ka bērni, kuri slimo ar onkoloģiskām saslimšanām un saņem ķīmijterapiju, periodos, kad viņu imunitāte ir ļoti nomākta, gan paši, gan viņu vecāki nēsā maskas, lai bērnu pasargātu no dažādām infekcijām, bet nekad vecāki pret to nav iebilduši vai izteikuši apgalvojumus, ka mediķi rada risku viņu veselībai. "Tad kāpēc veselo bērni vecāki saredz apdraudējumu?" retoriski vaicā mediķe.

"Mēs mudinām mācīt bērniem, kā pareizi uzlikt un noņemt masku, kā pareizi to valkāt tā, lai ir nosegta mute un deguns, un regulāri mainīt, jo tiklīdz maska ir palikusi mitra, tā kļūst mazāk gaisa caurlaidīga. Savu pacientu vidū redzu, ka, ja vecāki paši atbildīgi izturas pret masku valkāšanu, jau vismaz no piecu gadu vecuma arī bērni to labprāt dara," saka Snipe.