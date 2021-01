Līdz trešdienai, 6. janvārim, Latvijā vakcinēti aptuveni 4595 mediķu. Pirmais mediķis Latvijā pret koronavīrusa saņēma poti 28. decembrī ap pulksten 8 no rīta. Lielākā daļa no portāla "Apollo.lv" aptaujātajiem mediķiem pirmajās 10 dienās pēc vakcīnas saņemšanas jutušies labi un būtiskas blakusparādības nav novērojuši.

Arnolds Jānis Krauklis stāsta, ka viņš ir dzirdējis no kolēģiem apgalvojumus, ka nepotēsies pret Covid-19 un iemesli tam esot dažādi: "Tie, kas nav riska vecumā, viņi skaidro, ka nepotēsies, jo uzskata, ja saķers šo vīrusu, tad paliks mājās, izārstēties un viss būs labi. Un ir arī tādi, kas piebalso tiem, kuri neplāno potēsies un nolemj darīt to pašu, bet viedokļi ļoti ātri mainās." Arnolds pauž, ka viņš personīgi zina vairāk tos kolēģus, kuri ir jau sapotējušies vai gaida rindā savu kārtu.

To var, iespējams, balstīt uz vakcīnas neizzināšanu, jo daudzi atzīmē to, ka vēlas nedaudz pagaidīt un tad piekrist šai iespējai.

Vētra sarunā norādīja, ka "no tiem, kas ir viņa tuvākie kolēģi neiroloģijas klīnikā, nav dzirdēts, ka kāds noraidoši izteiktos par vakcināciju". "Visi, kam ir bijusi tāda iespēja, to ir saņēmuši vai gaida iespēju to saņemt, līdz ar to tā gatavība vakcinēties ir un pārliecība, ka vakcīna ir droša arī ir," pauž ārsts Jānis Vētra.