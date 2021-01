"Valdība ir izvēlējusies uzvarētājus un zaudētājus." Pilsēta ASV, kurai Covid-19 uzbrucis vissmagāk

Pēdējo mēnešu laikā Covid-19 situācija ASV ir strauji pasliktinājusies un tā rezultātā cietušas tādas pilsētas kā Galupa, kas atrodas Ņūmeksikas štatā. No Navahu nācijas rezervāta uz ziemeļiem un no Zuni nācijas rezervāta dienvidiem gandrīz puse Galupas pilsētas iedzīvotāju ir indiāņi.

Šīs kopienas pārstāvji ir bijuši īpaši vāji pret Covid-19 vīrusu, jo vienā brīdī Ņūmeksikas štatā 40% no kopējā koronavīrusa inficēto skaita veidoja tieši šīs kopienas pārstāvji, lai gan indiāņi veido vien vienu desmito daļu no valsts kopējā iedzīvotāju skaita.

66. šoseja, kas ved cauri Galupai, ir galvenais ceļš, jo pa to pilsētai cauri brauc daudz tūristu. Tūrisms Galupai ir viens no nozīmīgākajiem ekonomikas veicināšanas instrumentiem.

Vēl viena liela problēma ir tā, ka šajā reģionā vietējie iedzīvotāji jau ilgu laiku cieš no informācijas un resursu trūkuma, vēsta "The New York Times".