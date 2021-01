Farmaceits ASV tīšām sabojā vairāk nekā pustūkstoti Covid-19 vakcīnu

Stīvens Brandenbergs, farmaceits no Viskonsīnas štata ASV, ir aizturēts par to, ka ir apzināti ārpus ledusskapja atstājis vairāk nekā 500 Covid-19 vakcīnu devas, pamatojot šo rīcību ar sazvērestības teoriju par to, ka preparāts spēj izmainīt cilvēka DNS, vēsta portāls "Vice".