Eminems atklāj, ka pēc narkotiku atmešanas no jauna mācījies repot

"Atskaņas kā izteiksmes veids man nebija pazīstamas. Tad es pēkšņi pats sevi pārsteidzu. Dažreiz es domāju: "Vai tiešām es to pateicu?" par saviem repa pirmsākumiem sacīja reperis.

Dziesmā "Things Get Worse", kas 2009. gadā tika ierakstīta albumam "Relapse", Eminems paziņoja, ka atbalsta dziedātājas Rianas bijušo draugu dziedātāju Krisu Braunu, kurš viņu piekāva.

"Es kļūdījos, to sakot. Tas bija neticami stulbi. Es kļūdījos daudzas reizes, it īpaši laikā, kad narkotiku dēļ man atkal bija jāiemācās repot. Šīs situācijas dēļ man bija jāmācās daudz kas no jauna," atklāja reperis.