Covid-19 vakcinācijas plāna izskatīšana atlikta līdz amatā stāsies jaunais veselības ministrs

Kariņš piebilda, ka valdība turpinās darboties ar VM izstrādāto vakcinēšanās plānu un nepieciešamības gadījumā to uzlabos. "Tas ir svarīgs plāns, jo parāda, kā iziet no krīzes. Vakcinācija dod iespēju iziet no krīzes," uzsvēra Kariņš. Viņš jau atzinis, ka vēlas redzēt ātrāku vakcinācijas tempu.

VM iesniegtais plāns liecina, ka šā gada pirmajā ceturksnī lielākais potenciālais vakcinēšanas apjoms tiek saistīts ar "AstraZeneca" vakcīnām, kuru apstiprināšana Eiropas Zāļu aģentūrā (EZA) pašlaik ir aizkavējusies. Tiek plānots, ka no "AstraZeneca" gada pirmajā ceturksnī tiks saņemti ap 424 000 vakcīnu, no "BioNTech"/"Pfizer" - ap 98 000, no "CureVac" - 63 000, bet no "Moderna" - ap 42 000. EZA pašlaik kā otro vērtē "Moderna" pieteikumu vakcīnas reģistrēšanai.