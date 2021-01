Tāpat aprēķināts, ka 30% no cīkstoņiem ienākumos no UFC ir nopelnījuši mazāk nekā vidējā ASV mājsaimniecība. 219 cīkstoņi jeb 38% no visiem organizācijas sportistiem izvadītajā gadā ir nopelnījuši summu, kas mērāma sešos ciparos.