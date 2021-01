No šodienas vakara līdz svētdienai Latvijā sākas otrais mājsēdes periods

Tādējādi iedzīvotājiem nakts stundās no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

Pārvietošanās ierobežojumi noteiktajās nakts stundās neattieksies uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat šī prasība neattieksies uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.

No plkst.22 līdz plkst.5 taksometru pakalpojumus vienatnē drīkst izmanto tikai, lai dotos uz darbu, ārstniecības iestādi, veterinārmedicīnas iestādi un atgrieztos mājās.

No šodienas līdz svētdienas rītam ik dienu laikā no plkst.22 līdz 5 atbalsta sniegšanā tiks vienlaikus iesaistīti aptuveni 300 zemessargi un karavīri no Zemessardzes brigādēm. Zemessargi un karavīri VP vadībā veiks kopīgu patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās.