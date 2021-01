Gobzema partijai "Likums un taisnība" plāno pievienoties vairāki opozīcijas deputāti

Līdztekus iepriekš atklātiem topošās partijas valdes locekļiem politiskā spēka vadībā būs arī Jūlija Stepaņenko un Ļubova Švecova, kuras Saeimā tika ievēlētas no "Saskaņas" saraksta. Līdz ar to līdztekus Gobzemam partijas valdē būs četri esošie parlamentārieši, ieskaitot Karinu Sprūdi, kura savulaik bija "Saskaņas" deputāte Ādažu domē, bet Saeimā tika ievēlēta kopā ar Gobzemu no "KPV LV" saraksta.