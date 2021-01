Sestdien Latvijā sāks ģimenes ārstu vakcinēšanu pret Covid-19

Arī Stradiņa slimnīcā ir atvērta atsevišķa telefona līnija, lai dotu iespēju kolēģiem no ģimenes ārstu praksēm saņemt vakcīnu kādā no slimnīcā atvērtajiem vakcinācijas kabinetiem. Vakcinācijas kabineti darbosies arī brīvdienās, tādējādi sniedzot iespēju vakcinēties maksimāli lielam skaitam kolēģu no citām ārstniecības iestādēm.