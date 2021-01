PTAC aicina izvēlēties prasībām atbilstošas sejas maskas arī bērniem

Viņa atgādināja, ka šobrīd sejas masku lietošana ir aktuāls jautājums arī bērniem no septiņu gadu vecuma, kuriem maskas obligāti jāvelk sabiedriskajā transportā. Tāpat iepriekš valdība lēma, ka no 4.janvāra sejas maskas būs jālieto arī mazāko klašu skolēniem. Tomēr tā kā mācības 1. 6.klašu skolēniem klātienē pagaidām vēl nav atsākušās, šis jautājums nav aktuāls.

Iestāde arī sagatavojusi sarakstus ar masku veidiem, kuru iegādi varētu uzskatīt par pareizu un nepareizu masku izvēli. Pie pareizajām sejas maskām PTAC min vienreizlietojamas maskas nemedicīniskām vajadzībām, pareizi piestiprinātas maskas (cieši pieguļ degunam un zodam, sejas sānos nav lielu atstarpju), kā arī maskas, kas izgatavotas no auduma, kas nodrošina brīvu gaisa plūsmu (piemēram, kokvilnas). Tāpat atbilstošas maskas ir maskas, kas izgatavotas no cieši austa auduma (t.i., audumi, kas nelaiž cauri gaismu, turot to pie gaismas avota), maskas ar diviem vai trim slāņiem un maskas ar iekšējām filtru kabatām.

Savukārt nepareiza maskas izvēle būs izdarīta tad, ja būs iegādāta maska, kuras lietojot veidojas lielas atstarpes, tās ir pārāk vaļīgas vai pārāk ciešas vai arī maskas, kas izgatavota no materiāliem, kuriem ir grūti elpot (piemēram, plastmasa vai āda). Tāpat neatbilstošas ir maskas, kas izgatavotas no brīvi austa auduma vai ir adītas vai no elastīga materiāla pagatavotas maskas, higiēniskās maskas, kas pagatavotas no materiāla, kas maina savas īpašības pēc mazgāšanas 60 grādos un maskas ar vienu slāni. Par nepareizu masku tiek uzskatīta arī tāda, kas ir ar izelpas vārstu vai ventilācijas atveri.