Vakcinācijas plāns paredz 76 000 vakcīnu ievadīšanu nedēļā. Vai to izdosies sasniegt?

NVD pieļauj, ka vietās, kur veidosies Covid-19 vakcinācijas jaudas vai pieejamības problēmas, varētu organizēt mobilās izbraukumu brigādes. To varētu uzticēt, piemēram, privātiem veselības centriem. Taču, lai arī tie par saviem resursiem plāna veidotājiem ir noziņojuši, pagaidām nav precīzi zināms, kurā brīdī viņus iesaistīs.

Plānā gana precīzi uzskaitīts, kādā kārtībā paredzama dažādu grupu vakcinēšana. Maijā, ātrāk nekā pārējiem iedzīvotājiem, kuri neietilpst nevienā no īpašajām grupām, vakcinēšanas iespēja paredzēta ministriem un deputātiem, kuri šobrīd gan lielākoties strādā attālināti. Prioritātēs tas ir tikpat augstu kā, piemēram, sociālo dienestu darbinieki.

Spriežot pēc Imunizācijas valsts padomes sēdes protokola, nozares profesionāļi uzskatījuši, ka VM virzītais jautājums par Saeimas un valdības pārstāvju vakcinēšanu ir vairāk politisks nekā zinātnisks jautājums, tādēļ ieteikts politiķiem pašiem novērtēt darba riskus un to, kuri no viņiem nevar strādāt attālināti.

"Ministru kabinetā vairākkārt no kolēģiem, tostarp arī no premjera, izskanēja aicinājums iezīmēt vakcinācijas plānā Saeimas deputātus un valdību," raidījumā sacīja bijusī veselības ministre Ilze Viņķele (AP). "Tā kā to jautājumu uzdeva atkal un atkal, tad nu sāka kļūt skaidrs, ka visdrīzāk tā vakcinācijā ar kopējo iedzīvotāju grupu tātad nešķiet optimāla."