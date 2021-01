Latvijas Banka: Pandēmijas radītais grūdiens jāizmanto, lai Latvijas ekonomiku transformētu vēl vairāk

"Mēs tagad ļoti spilgti redzam, kas notiek, ja daudzi cilvēki ir ārpus formālās ekonomikas vai tikai daļēji tajā iekšā, kā arī to, ja ir daudz nodokļu maksāšanas režīmu, kuri kopā rada lielu apjomu. Šis ir brīdis, kad gan uzņēmējiem, gan darba ņēmējiem izvērtēt, kādā veidā tad turpināt strādāt. Mēs nezinām, kādi turpmāk var būt globālie satricinājumi. Šajā krīzē valstis nāca ar ļoti apjomīgām atbalsta programmām, kas iepriekš nekad tā nebija bijis un to neviens negaidīja - arī tie, kuri "sēž" ēnu ekonomikā. No tā ir jāizdara secinājumi arī nākamībai par to, ka valsts var nākt palīgā, ir mehānismi, kuri var palīdzēt. Tādēļ būtu ļoti labi, ja mēs rezultātā redzētu ēnu ekonomikas mazināšanos," sacīja bijušais finanšu ministrs.