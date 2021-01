Ostapenko un Sevastova atjaunotajā WTA rangā saglabājušas pozīcijas

No Latvijas tenisistēm WTA tūrē šosezon spēli aizvadījusi tikai Sevastova, kura pagājušajā nedēļā sīvā cīņā Abū Dabī "WTA 500" turnīra pirmajā kārtā ar 2-6, 7-5, 2-6 piekāpās Paulai Badosai no Spānijas (WTA 70.).

Pirmo vietu aizvien ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Čehiete Karolīna Plīškova aizņem sesto pozīciju, Bjanka Andresku no Kanādas ir septītā, bet līdz desmitajai vietai atrodas Petra Kvitova no Čehijas, Kiki Bertensa no Nīderlandes un baltkrieviete Arina Sabaļenka.