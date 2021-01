VM: Mutes un degunu aizsegu lietošanai nav objektīvu negatīvu seku uz bērnu veselību

VM skaidroja, ka mutes un deguna aizsegu lietošana ir viens no Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, kas jāpiemēro vienlaicīgi ar distancēšanos un citiem drošības pasākumiem.

Tādēļ, lai ierobežotu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs, iepriekš tika lemts, ka vispārējās izglītības programmas apguves laikā, no 1.līdz 4.klasei izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.

Pēc VM skaidrotā, līdzīgi nosacījumi lietot mutes un deguna aizsegus sabiedriskās vietās bērniem no sešu gadu vecuma ir ieviesti arī, piemēram, Slovēnijā, Luksemburgā, Polijā, Ungārijā, Islandē un Lietuvā. Somijā ir pienākums nēsāt sejas maskas no septiņu gadu vecuma, Maltā ir pienākums lietot sejas maskas no četru gadu vecuma.