Igaunijā saņemti 46 ziņojumi par Covid-19 vakcīnas blakusparādībām. Kādas tās ir?

Organisma stresa reakcija, kas saistīta ar vakcināciju, tika minēta septiņos ziņojumos. Reakcijas ilga no piecām līdz 15 minūtēm pēc injekcijas. Bija arī šādas blakusparādības: slikta dūša, reibonis, vājums, samaņas zuduma sajūta, slikta pašsajūta, paaugstināts asinsspiediens, sirdsklauves, sāpes kaklā, svīšana. Cilvēkiem bija nepieciešama simptomātiska ārstēšana, pēc kuras viņi ātri atveseļojās.

Pārējie aprakstītie ziņojumi: sāpes injekcijas vietā, pietūkums. Ziņots arī par galvassāpēm, reiboni, sliktu vispārējo veselību, vājumu un impotenci, miegainību, sliktu dūšu, drebuļiem, drudzi, locītavu un muskuļu sāpēm, sāpēm kaulos, izdalījumiem no deguna un acīm, neskaidra redze, miega traucējumi, sirdsklauves un smaguma sajūta krūtīs.

Sagaidāmas un paredzētas mazāk būtiskas vakcīnu blaknes ir:

vispārzināmas reakcijas pēc vakcinācijas: apsārtums, pietūkums, sāpes vakcīnas injekcijas vietā. Apsārtums un pietūkums var izplesties pat līdz tuvākajām locītavām (rokā – no pleca līdz elkonim; kājā – no augšstilba līdz ceļa locītavai). Šīs lokālās reakcijas parasti parādās pāris stundu laikā pēc injekcijas, ir viegli noritošas un pašlimitējošas (izzūd pašas no sevis). Lai gan bieži tās uzskata par t.s. hipersensitivitātes reakcijām, tām NAV alerģiskas izcelsmes, bet gan ir augstu antigēna titru vai tiešas vakcīnas komponentu ietekmes radītas, un šādu reakciju smaga izpausmes dēļ nav aizlieguma saņemt turpmākās vakcīnas devas vai citas vakcīnas, kas satur tos pašus antigēnus.

Vispārēji jeb sistēmiski traucējumi: drudzis, nogurums, slikta pašsajūta, reibonis, galvassāpes, slikta dūša, vemšana. Parasti šie simptomi izzūd dažu dienu (vienas līdz trīs) laikā un ārstēšana nav nepieciešama.

Būtiskas blaknes pēc vakcinācijas mēdz rasties ārkārtīgi retos gadījumos, un to rašanās risks nav salīdzināms ar sekām, kas rodas, sastopoties ar sabiedrībā un dabā cirkulējošiem infekcijas slimību izraisītājiem un slimībām, kas pēc tam attīstās.