JKP deputāti lūdz KNAB vērtēt vakcīnu pret Covid-19 pasūtījumu un iepirkumu

Pēc publiski pieejamās informācijas Latvijai sākotnēji bija pieejami 97 000 "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas devu, jo atbildīgā amatpersona esot atteikusies no lielāka pieejamā vakcīnas devu skaita, kaut šādu jautājumu Ministru kabinets nebija skatījis, norādīja politiķis. Ja ņem vērā, ka Eiropas Savienība sākumā bija vienojusies par 300 miljoniem "BioNTech" un "Pfizer" vakcīnas devu, Latvijai pēc iedzīvotāju skaita 97 000 devu ir neproporcionāli mazs skaits, līdz ar to Latvijas iedzīvotāji uz šo brīdi nav nodrošināti ar savlaicīgu vakcināciju pret Covid-19, kā tas ir ieviests citās valstīs, uzskata JKP.

Ņemot vērā minēto, KNAB tiek lūgts veikt pārbaudi par atbildīgo amatpersonu iespējamām koruptīvām darbībām un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz plānoto vakcīnu pasūtījumu no ražotāja "AstraZeneca Nordic-Baltic", kā arī padziļināti izvērtēt interešu konflikta iespējamību, pārbaudot, vai IVP locekļi nav pārstāvējuši farmaceitiskās firmas "AstraZeneca Nordic-Baltic" intereses, un padomes locekļu radinieki vai darījumu partneri nav saņēmuši atalgojumu, materiālas priekšrocības vai citu finansiālu atbalstu no farmaceitiskās darbības subjekta pēdējo 24 mēnešu laikā, it īpaši ņemot vērā to, ka atsevišķi IVP locekļi neiesniedz valsts amatpersonas deklarācijas.