Aktieris Kaspars Zāle jau otro reizi atlaists no Dailes teātra

Nu viņš pastāstīja, ka par situāciju vērsies pie teātra direktora Jura Žagara. "Pieprasīju arī publiski man par to atvainoties, uz ko atbildi nesaņēmu. Informēju arī par to, ka neesmu apmierināts ar viņa vadīšanas stilu un metodēm, ka man ir nevienlīdzīgi darba apstākļi, salīdzinot ar citiem aktieriem, piedāvāju abpusēji vienoties pārtraukt darba attiecības."

Zāle no darba teātrī tomēr atlaists ne uz pušu vienošanās pamata. Detalizēti komentēt notikušo aktieris nevēlējās, pamatojot, ka "šobrīd viss ir pārāk sarežģītā procesā", lai par to runātu. Kaspars, uzskatot, ka viņa atlaišana no Dailes, tāpat kā pirmajā reizē, ir nelikumīga un nekorekta, vērsies tiesā.