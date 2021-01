Pirmdien pirmo reizi pārsniegts 1000 vakcinēto slieksnis

Vakar visvairāk mediķu vakcinēts Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur poti saņēmuši 289 cilvēki, līdz ar to kopš vakcinēšanās kampaņas sākuma šajā iestādē sapotēti 2560 cilvēki.

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā pirmdien vakcinēti 150 cilvēki, līdz ar to šajā iestādē kopumā pret Covid-19 sapotēti 880 cilvēki.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) izdevis rīkojumu, kas nosaka, ka no 11.janvāra tiek vakcinēti visi ārstniecības iestādēs strādājošie, kuri to vēlas. Līdz šim vakcinēja lielo slimnīcu darbiniekus, sestdien sāka vakcinēt ģimenes ārstus, bet no pirmdienas šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem - ārstiem, ārstu palīgiem, māsām, zobārstiem, vecmātēm un citiem.