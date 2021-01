Mans draugs - kino cilvēks ⟩ Labākais no 2020. gada sliktākajām filmām

Ar nu jau leģendāro Tomija Viso "Istabu" / "The Room" (2003), kā iedomātu ceļrādi un izsmalcināti slikta kino paraugu, piedāvājam labāko no sliktākā 2020. gadā.

Pērn pavasarī tiešsaistes pirmizrādes gaismu piedzīvoja poļu variācija par "Piecdesmit Greja nokrāsām", kurā seksīgs itāļu mačo miljonārs nozog jaunu meiteni, cerot, ka gada laikā viņa savā nolaupītājā iemīlēsies. No vienas puses, varētu aicināt šīs filmas vietā noskatīties izcilo Gaspara Noē "Mīlestību", ja reiz kārojas noskatīties erotisku kino stāstu, taču no otras - "365 dienas" ir pārāk slikta filma, lai to laistu garām. Un frāze “vai tu esi pazudusi, mazulīt?” galvā skan vēl ilgi…