Deivids Haselhofs pārdod savu TV seriāla "Knight Rider" auto

Deivids Haselhofs - vieni viņu atminas kā Maikla Naita lomas atveidotāju seriālā "Knight Rider", citi kā Miču Bjūkenonu seriālā "Baywatch", vēl citi viņu ir redzējuši tikai kā "America's Got Talent" žūrijas locekli.

Pasaules slavu viņam palīdzēja iegūt tieši Naita personāžs, kura tuvs draugs bija sevišķi viedais automobilis "Knight Industries Two Thousand" jeb K.I.T.T., kas

Tā visa bija fikcija, tomēr melnais 1982. gada "Pontiac Firebird Trans Am" caur to kļuva pat vienu no atpazīstamākajiem kino un televīzijas automobiļiem.