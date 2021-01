Iespējams, Covid-19 skartā Daugavpils pansionāta direktoru nāksies atlaist vēl pirms viņa darbības izvērtēšanas

Komentējot Covid-19 izplatību pansionātā un ar to saistīto dienesta pārbaudi, politiķis stāstīja, ka pašvaldībai sagādā grūtības veikt pārbaudi, jo Plonim ir darba nespēja, līdz ar to nav iespējams saņemt no iestādes vadītāja paskaidrojumus par notikušo. Lāčplēsis, atsaucoties uz Slimību profilakses un kontroles centrā pausto, atzina, ka būs grūti noteikt inficēšanās avotu, taču viņš apliecināja, ka dienesta pārbaude notiks.