Covid-19 pandēmija izmainījusi ikviena ikdienu, un, kamēr par dažām grupām un tām nepieciešamo atbalstu tiek runāts plaši, citas, šķiet, ir atstātas novārtā. Viena no tām ir bērni un jaunieši riska grupās, kuriem pašreizējie apstākļi krietni sarežģī iespējas gūt atbalstu.

Viena no vietām, kur riska grupas jauniešiem bija iespēja pavadīt brīvo laiku, ir "OPEN Radošais Centrs". Tajā 13 gadus sasnieguši jaunieši varēja vienkārši pavadīt savu brīvo laiku, vai arī radoši izpausties - vizuālajā mākslā, mūzikā un pavārmākslā.

Centra pārstāvis Edijs Klaišis portālam "Apollo" norādīja, ka "OPEN" nav ne krīzes centrs, ne dienas centrs, ne izglītības centrs - tā ir vieta, kur jaunieši, kas dažādu iemeslu dēļ nevēlas atrasties mājās, var pavadīt brīvo laiku. Visbiežāk iemesls, kādēļ jaunieši nevēlas atrasties mājās, esot alkohola lietošana un no tā izrietošās sekas.

Taču valstī noteikto ierobežojumu dēļ pašlaik centrs oficiāli darboties nevar. Tā kā arī mācības notiek attālināti, ciemoties nevar un ārā ir ziema, izrauties no nelabvēlīgās vides jauniešiem var būt ļoti grūti.

"Un tad man rodas jautājums arī no epidemioloģiskā viedokļa, kā ir drošāk - ka viņi atnāk pie mums, un sēž maskās, lieto dezinfekcijas līdzekļus vai ka viņi vazājas baros apkārt, un tusējas pritonos?" viņš vaicāja.

Par spīti tam, ka "OPEN" aktīvi centušies piesaistīt politiķu uzmanību, pagaidām reakcija uz to nav sekojusi.

Viņš pauda, ka ir daudz dzirdējis par to, ka Covid-19 krīzes laikā tiek glābti, piemēram, uzņēmēji, bet par pusaudžiem neviens nerunā.

To pašu norādīja arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) psihiatrs un Pusaudžu resursu centra attīstības vadītājs Ņikita Bezborodovs.

"Es tiešām nevaru nosaukt nevienu pasākumu no valsts puses, kur mērķtiecīgi gribētu palīdzēt bērniem un pusaudžiem saistībā ar Covid-19 no valsts puses," sacīja speciālists.

Profesionāļu palīdzību saņemt ir iespējams arī tagad

Jauniešus pandēmija ietekmē īpaši smagi

"Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums tagad stacionārā - parasti ir mazo un lielo bērnu nodaļa - ir pilns ar pusaudžiem, kuriem ir sākušās garastāvokļa problēmas, paškaitējums," sacīja psihiatrs. Tas ir saistīts ar to, ka vairs nav iespēja izrauties no mājām, kurās nav labi apstākļi.