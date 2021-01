Čurāja pa logu un rādīja kailu pēcpusi. Rīgā bariņš huligānu tramvajā sarīko pamatīgu jandāliņu

Jaunā sieviete no Mežaparka, kuru dēvēsim par Sintiju, vēlu vakarā devās mājās ar 11. tramvaju. Brauciens ik minūti kļuva arvien nepatīkamāks pāris jauniešu dēļ, kuri braucamajā nodarbojās ar huligānismu, bet sievietei neviens nepalīdzēja tikt galā ar situāciju.

Šķita, ka bērni tikai dauzās, bet vēlāk kļuva skaidrs, ka izklaide kļūst arvien rupjāka. Viens no jauniešiem sāka nokārtot savas dabiskās vajadzība pa atvērtu tramvaja logu, kamēr tas brauc. Tika pārkāptas uzvedības normas un pasažiere izlēma rīkoties.

"Zvanu policijai, sāku skaidrot šo situāciju, stāstu, kāds ir maršruts un kurā pieturā atrodos. Tad man pateica, ka mani tūlīt savienos ar kādu citu [operatīvā dienesta] darbinieku. Mani savienoja ar kādu citu, kā es nopratu, policijas darbinieku un man savs sakāmais bija atkal jāstāsta no jauna," atminējās Sintija.

Tiklīdz Sintija sāka stāstīt par notiekošo jau otro reizi, jaunieši to sadzirdēja un gāja atriebties. Viens no zēniem viņai uzspļāva uz pieres un visi trīs huligāni izkāpa no tramvaja ārā. Kad policijai tas darīts zināms, dispečere atbildējusi: "Tad jau neko."