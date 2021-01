Pozitīvu Covid-19 testu gadījumā starptautisko pārvadājumu biļetes nekompensēs

Viņš uzsvēra, ka gadījumiem, ja cilvēks, kuram ir iegādāta biļete ieceļošanai Latvijā no piektdienas, 15.janvāra, ārvalstīs būs saņēmis izziņu par pozitīvu Covid-19 testa rezultātu, kas nozīmēs, ka šis cilvēks reisā uz Latviju ielaists netiks, pašlaik nav paredzēti atsevišķi garantijas pasākumi biļešu atgūšanai.

Kopš valdība izsludināja jauno noteikumu stāšanos spēkā no piektdienas, veikta aktīva komercpārvadātāju apzināšana. "Kompānijas, kas veic pārvadājumus ar kuģiem un autobusiem, jau labu laiku iepriekš esam informējuši, ka šādas prasības būs. Esam no viņiem saņēmuši arī pirmos jautājumus un precizējumus par to, kā tas izpaudīsies," skaidroja SM pārstāvis.