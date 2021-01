Ja IZM neatrisinās pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības problēmas līdz maijam, LIZDA lems par protesta akcijām

LIZDA pērn Saeimai prasīja nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļēju darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem, kas ir 21,5 miljoni eiro no kopējiem 86 miljoniem eiro, ko finansē pašvaldības. Taču deputāti šo prasību noraidīja.