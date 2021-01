Latvijā pret Covid-19 vakcinēto cilvēku skaits pārsniedzis 11 000

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) izdevis rīkojumu, kas nosaka, ka no 11.janvāra tiek vakcinēti visi ārstniecības iestādēs strādājošie, kuri to vēlas. No 28.decembra kā pirmos vakcinēja lielo slimnīcu darbiniekus, 9.decembrī sāka vakcinēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem - ārstiem, ārstu palīgiem, māsām, zobārstiem, vecmātēm un citiem.