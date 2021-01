Saeima pārapstiprina komandantstundas pagarinājumu un nopērkamo preču klāsta paplašināšanu

Liela daļa no valstī pirms 7.janvāra noteiktajiem ierobežojumiem pagarināti līdz 25.janvārim, vienlaikus atbalstot Ekonomikas ministrijā (EM) priekšlikumu paplašināt klātienē iegādājamo preču klāstu.

Komandantstunda būs jāturpina ievērot no 15.janvāra līdz 17.janvārim un no 22.janvāra līdz 24.janvārim, kad iedzīvotājiem būs aizliegts pārvietoties laikposmā no plkst.22 līdz plkst.5.