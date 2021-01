Ģimenes ārsta Jakovina rīcību vērtēs arī Veselības inspekcija

Gan viņa, gan Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Rita Korotinska atzina, ka daktera Jakovina rīcība "ir neordināra" un atbildīgās institūcijas to izvērtēs līdzko būs pilnīga informācija par epidemioloģiskās izmeklēšanas datiem.

Korotinska atzina, ka patlaban nevar pateikt konkrētu skaitu cilvēku, ar kuriem kontaktējies ārsts laikā no pagājušā gada 27.decembra līdz šā gada 11.janvārim, kad viņš bija infekciozs. Patlaban epidemioloģiskā izmeklēšana ir sākumposmā, tādēļ vēl nav zināma visa iespējamā informācija par kontaktpersonām.

Kā vēstīts, arī Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi par ārsta Jakovina profesionālo darbību. Resoriskā pārbaude ir sākta par faktu. Policija no medicīnas iestādēm pieprasīs dokumentus par to, vai ārsta rīcības rezultātā kāds no pacientiem ir inficējies ar Covid-19. Pēc dokumentu izvērtēšanas un citu darbību veikšanas policija lems par tālāku rīcību.