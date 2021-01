"Valmieras ziņas", atsaucototies uz Vugaru Ecmani: "Par Juri Jakovinu tiek izplatīta nepatiesa informācija"

"Publiskajā telpā izskanējusī informācija, ka ģimenes ārsts Juris Jakovins, būdams ar Covid-19 simptomiem, no 27. decembra pieņēmis pacientus, ir nepatiesa. Manā rīcībā ir dokumentāls apliecinājums, ka 29. decembrī viņam ir veikts Covid-19 tests, kas ir bijis negatīvs," portālam "Valmieras ziņas" sacījis Ecmanis.

"Parasti domes sēdes notiek ceturtdienās, taču šī sēde bija pārcelta uz otrdienu, tādēļ ārsts nevarēja tajā piedalīties, jo viņam bija pacientu pieņemšana no plkst. 13 līdz 19."

"Juris Jakovins tika nogādāts uz slimnīcu 11. janvārī. Savukārt 12. janvārī viņa dzīvesbiedrei Judītei Jakovinai tika veikts Covid-19 tests, kas bija negatīvs. Arī visi kolēģi, kas ar viņu ik dienu kopā strādāja un ir atzītas par tuvām kontaktpersonām, 14. janvārī veica Covid-19 testus. Visi no tiem bija negatīvi," "Valmieras ziņām" pastāstījis Ecmanis. Portāls publicējis arī Jakovina dzīvesbiedres Covid-19 testa rezultātu.

Visi pacienti, kas kontaktējušies ar šo ģimenes ārstu, tai skaitā bijuši vizītē pie ārsta no pagājušā gada 27. decembra līdz šā gada 11. janvārim tika noteikti par tuvām kontaktpersonām un viņiem noteikta mājas karantīnā.

Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem Jakovinam ir 6295 pacienti, no tiem 650 bērni. Savukārt pie Gabrānes reģistrēti 1995 pacienti, tostarp 215 bērni.

Resoriskā pārbaude ir sākta par faktu. Policija no medicīnas iestādēm pieprasīs dokumentus par to, vai ārsta rīcības rezultātā kāds no pacientiem ir inficējies ar Covid-19. Pēc dokumentu izvērtēšanas un citu darbību veikšanas policija lems par tālāku rīcību.