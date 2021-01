Vai cilvēkam ir jāpalīdz uz ledus sēdošam gulbim?

Kā norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrība, paugurknābja gulbji regulāri lielā skaitā ziemu pavada Latvijā. Ņemot vērā to, ka gulbji ir lieli putni un bieži uzturas cilvēku apdzīvotu vietu tuvumā, bieži tiek saņemtas satrauktu iedzīvotāju ziņas par gulbjiem, kas izskatās vai uzvedas netipiski. Tomēr gandrīz nevienā no šiem gadījumiem putniem nav nepieciešama cilvēku palīdzība. Tipiskākie piemēri situācijām, kas rada bažas, ir dažādi.

Gulbis nelido. Paugurknābja gulbis ir smagākais no Eiropas putniem, un pacelšanās un nolaišanās tam sagādā zināmas grūtības. Tāpēc bez īpašas vajadzības tas nelidos, turklāt tas nav īpaši tramīgs no cilvēkiem.

Gulbis nāk pie cilvēkiem. Tas, ka cilvēki gulbjus bieži baro, ir tos pieradinājis, ka no cilvēka var dabūt barību, taču tā nav izšķiroša gulbja izdzīvošanai. Labāk izvairīties no gulbju barošanas, veicinot to ātrāku pārcelšanos uz vietu, kur tie var sameklēt sev dabisko barību.