Naktī uz sestdienu komandantstundas laikā policija notver vairākus noziedzniekus

Tāpat fiksēts kāds gadījums Bauskā, kur pēc pulksten 22.00 Valsts policija apturēja kādu transportlīdzekli, kurā atradās kopumā sešas personas no vairākām mājsaimniecībām. Katrai personai par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu tika piemērota soda nauda 100 eiro apmērā. Papildus konstatēts, ka divas no šīm personām bija meklēšanā par zādzībām, šīs personas tika aizturētas.

Arī šonakt - naktī no sestdienas uz svētdienu no plkst. 22 līdz 5 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums, un tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji to ievēro. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.