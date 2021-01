Jaunās privātuma politikas dēļ eksperti neiesaka izmantot "WhatsApp"

Miljoniem "WhatsApp" lietotāju visā pasaulē sāka meklēt alternatīvas. "Facebook" par to, šķiet, nopietni nobijās , tāpēc piektdien paziņoja, ka izsludinātās pārmaiņas tiek atliktas uz vēlāku laiku. Taču tas diez vai mainīs to, ka arī Latvijas kiberdrošības eksperti par "WhatsApp" kļuvuši ļoti skeptiski.

Populāro aplikāciju no sava tālruņa sola izdzēst NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.

"Vismaz es, šādas, pēc datiem ļoti alkstošas aplikācijas negribu savā telefonā, un nopietnu saziņu caur to vairs neieteiktu nevienam.

Es iesaku "Signal", lielākā daļa, kas rūpējas par savu privātumu, arī to iesaka. No drošības perspektīvas labāka," saka Sārts.

"Es personīgi uzskatu, ka man no telefona "WhatsApp" būs jāizdzēš, jo, lai arī tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienības likumdošana varētu daļēju mīkstināt šo datu vākšanu no mūsu ierīcēm Eiropas kontinentā, tas tomēr neatbild uz visiem jautājumiem, piemēram, ja mums ir kontakts ārpus Eiropas, un mums notiek saziņa, vai"WhatsApp" tomēr izmantos šīs lietas, un jebkurā gadījumā mēs to nespēsim izkontrolēt," norāda Pabriks.