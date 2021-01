Kārtējās "mājsēdes" brīvdienas - sodi pat 1000 eiro apmērā. Kā likumsargiem gāja naktī uz svētdienu?

Valsts policija atgādina, ka arī nākamajā nedēļas nogalē – naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz 05.00 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums – tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji to ievēro.