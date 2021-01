Pāris mēnešos vairāk nekā 4000 saslimušo - pansionātos nespēj apturēt Covid-19

sākot rīta maiņu, cilvēks ieiet vienā istabiņā un konstatē, ka viens klients ir diemžēl miris, ieiet otrā istabiņā un konstatē, ka tur ir vēl viens klients miris. Viņam iestājas panika. Viņš pasaka – es tālāk vairs neiešu – es nevaru to redzēt, es nevaru to pieņemt, es nevaru to saprast," atminas Keišs.