"LMT Retail&Logistics" iekļauts PTAC "melnajā sarakstā"

"Lēmumā nav norāžu, kādēļ neviens no argumentiem netiek vērtēts, tāpat nav atspoguļots ekspertu tehniskais vērtējums par iekārtu un tās bojājumiem," sacīja Jalinskis un uzsvēra, ka tādējādi uzņēmums nevar uzskatīt šo lēmumu par objektīvu.

Jalinskis arī uzsvēra, ka šī patērētāja prasījuma apmierināšana vai neapmierināšana no uzņēmuma puses nav principiāls jautājums. "Principiāli kā no Patērētāju strīdu risināšanas komisijas puses, tā arī no komersantu puses ir veidot objektīvu, kompetentu, pārredzamu, kvalitatīvu un taisnīgu ārpus strīdus risināšanas praksi," sacīja uzņēmuma pārstāvis.