Šorīt vietām Kurzemē, Vidzemē un Latgalē apledojuši ceļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir posmos uz Vidzemes šosejas no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, uz Valmieras šosejas no Braslas tilta līdz Strenčiem, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Kalvenei, uz Ventspils šosejas no Usmas līdz Rucavai un Rēzeknes šosejas no Stolbovkas līdz Terehovai.