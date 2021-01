TV ekrānā atgriežas šarmantā Elīna Doļģe

Jaunajā raidījuma sezonā studijā valdīs iedvesmojoša atmosfēra un sirsnīgas emocijas, atgādinot, cik svarīgi ir pateikt “paldies” cilvēkiem, kuri atbalstījuši vai snieguši palīdzīgu roku kādā dzīves brīdī. “Pasaki to skaļi” studijā tiksies divas iedvesmojošas personības, kuru ceļi kādā brīdī krustojušies, lai motivētu, atbalstītu un stiprinātu viens otru. Turklāt vienam no viņiem nebūs ne jausmas, kuru cilvēku tūliņ sastaps un kāpēc viņam noslēpumainā viesa dzīvē ir bijusi īpaša loma. Skatītājus gaida tikšanās ar tādām spilgtām personībām kā Maestro Raimonds Pauls, mūzikas pedagoģe un diriģente Daila Martinsone, mūziķiem Dināru Rudāni un Guntaru Raču, kā arī daudziem citiem.

“Atgriešanās TV ekrānos arī man ir mazliet pārsteigums - tas noteikti nav bijis plānots ceļš, drīzāk ļaušanās dažādiem procesiem. Esmu pārliecināta, ka pateicība ir ļoti svarīga dzīves prizma, caur kuru būt un just pasauli. Ir vērtīgi ne tikai izjust pateicību, bet arī to pateikt - turklāt, skaļi un visiem dzirdot. Tādēļ ar prieku piekritu būt daļa no raidījuma “Pasaki to skaļi” komandas,” par savu atgriešanos 360TV ekrānos saka Elīna Fīrmane.