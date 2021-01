Šorīt vietām Latvijā apledojums apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir posmos uz Rīgas apvedceļa no Salaspils līdz Babītei, Bauskas šosejas visa maršruta garumā, uz Jelgavas šosejas visa maršruta garumā, uz Liepājas šosejas no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Kalvenes līdz Grobiņai, uz Ventspils šosejas no Rīgas līdz Kūdrai un no Usmas līdz Ventspilij, kā arī no Liepājas līdz Rucavai un no Nīcas līdz Rucavai.