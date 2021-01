Noskaidrotas “Muzikālās bankas” 15 fināla dziesmas

“Jo īsāks saraksts, jo grūtāka izvēle. Un galā būs pārsteigums visiem, jo šogad nav viena, izteikta līdera – to redzam gan klausītāju sīvajā balsojumā, gan dzirdam no žūrijas locekļiem. Liels prieks par “Muzikālās bankas” debitantiem – pirmo reizi finālšovā uz skatuves kāps Ivo Grīsniņš-Grīslis, DAGAMBA, Iveta Baumane & Roberts Pētersons, Sudden Lights un Carnival Youth. Interesanti, kā jaunie ar pieredzējušajiem sarindosies - kauliņi ir mesti un gada vērtīgāko dziesmu uzzināsim jau pavisam drīz!,” stāsta Latvijas Radio 2 galvenais redaktors Kaspars Mauriņš.

“Muzikālās bankas” fināla dziesmas, līdztekus klausītāju balsojumam, vērtē arī neatkarīga un starptautiska žūrija, kurā piedalās dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents ansis, operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, Sony Music Baltic pārstāvis, grupas Ewert and The Two Dragons menedžeris Tomass Oljums (Toomas Olljum), Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras M.P.3 vadītājs Vaidas Stackevičius.