Re:Check ⟩ Āgenskalna klīnika: no saziņas ar eņģeļiem līdz Covid-19 dezinformācijai

“Mirstība pasaulē no Covid 19 ir 0,1-0,5%. tas nozīmē, ka vidēji 99.97 % to, kas saslimst ar Covid 19 nenomirst. Un tad ir jautājums vai tiešām mērķis attaisno līdzekļus”.

Tā nav taisnība. Tā kā daļa cilvēku Covid-19 izslimo bez simptomiem, visu inficēto skaits nav zināms, līdz ar to nevar noteikt arī precīzu mirstības rādītāju. Visbiežāk analizē, cik nomirst no tiem, kuru inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta. Šis rādītājs ir mainīgs dažādās vietās un laika posmos. Oksfordas universitātes datu projekta Our World in Data aprēķins liecina, ka 7.janvārī Latvijā šīs rādītājs bija 1,7%, bet, piemēram, Ķīnā – 5%.