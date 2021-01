Latvijai piedāvāts iegādāties 946 510 "CureVac" vakcīnas pret Covid-19 devu par 11,3 miljoniem eiro

Šobrīd lietošanai Eiropas Savienībā ir reģistrētas tikai divas vakcīnas - "Moderna", kā arī "BioNTech" un "Pfizer". Tiek prognozēts, ka līdz šī gada 29.janvārim varētu tikt reģistrēta "AstraZeneca" vakcīna, tomēr pastāv riski, ka pēc reģistrācijas šo vakcīnu piegādes var aizkavēties no vakcīnu saņēmējas valsts neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ņemot vērā minēto, lai novērstu riskus, ka netiks nodrošināta plānotā vakcinācija ar "AstraZeneca" vakcīnu, kas vēl nav reģistrēta, tiek meklētas iespējas saņemt papildu vakcīnas no citiem ražotājiem šī gada pirmajā pusgadā, skaidro VM.

Līdz ar to EK ir noslēgusi pirmpirkuma līgumu ar ražotāju "CureVac". EK Iepirkuma sekretariāts ir noteicis proporcionālo vakcīnu devu sadalījumu starp dalībvalstīm, kā rezultātā Latvijai ir iedalītas 946 510 devas.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.