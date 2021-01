VIDEO ⟩ Rīgas "Dinamo" rezultatīvā spēlē piekāpjas "Metallurg"

Jau ceturtās minūtes nogalē rīdzinieki bija iedzinējos ar 0:2. 55.sekundē ar precīzu metienu izcēlās Beks Teilors, izejot viens pret vienu ar rīdzinieku vārtsargu Ivanu Naļimovu bet Riharda Bukarta noraidījumu ceturtās minūtes beigās vārtu guvumā ar metienu no kreisā iemetiena apļa pārvērta kluba leģenda Sergejs Mozjakins.

17.minūtē pēc Nikolaja Prohorkina metiena no tuva attāluma ripa iespurdza vārtos, taču tas tika konstatēts vien pēc video atkārtojuma noskatīšanās.

Bija vārtu gūšanas momenti arī rīdziniekiem, taču tie palika neizmantoti. Vispirms gan 22.minūtē pa viesu vārtu stabu trāpīja Andrejs Nestrašils, taču pēc tam divreiz to pašu atkārtoja Rihards Bukarts.

Pēc nepilnām trim minūtēm mājiniekiem triju ripu pārsvaru atjaunoja Nikolajs Kuļomins, palabojot metienu no zilās līnijas.

Jau 47.minūtes izskaņā vairākumā no Lipona piespēles savus vārtus viesiem tomēr iemeta Rihards Bukarts, kurš no labās puses iemeta no ļoti šaura leņķa, ripu augšējā stūrī trāpot starp vārtsarga plecu un vārtu stabiņu - 2:4.